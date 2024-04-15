Панченко (Куксенко) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.07.1884 ст.
Пантелеймон Иванович Ковалев
Восприемник
22.11.1884 ст.
Александр Андреевич Рудоменко
Восприемник
17.06.1886 ст.
Христина Ивановна (Ковалева) Шевченко
Бракосочетание
27.05.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDRP?i=164&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно