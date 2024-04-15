Панченко (Куксенко) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко (Куксенко) Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.07.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Пантелеймон Иванович Ковалев
Восприемник
22.11.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Александр Андреевич Рудоменко
Восприемник
17.06.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Христина Ивановна (Ковалева) Шевченко
Бракосочетание
27.05.1887 ст.

Муж: Панченко Николай Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDRP?i=164&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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