Синцев Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1914
Дата смерти05.06.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1914
Отец: Синцев Пётр
Рождение ребёнка
22.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синцева Ксения Никитична
Рождение ребёнка
12.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синцева Ксения Никитична
Смерть
05.06.2003
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область