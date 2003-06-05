Синцев Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцев Георгий Петрович

Место рождения

Марьевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.12.1914

Дата смерти

05.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1914

Отец: Синцев Пётр

Мать: не указана

Марьевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синцева Ксения Никитична

Рождение ребёнка
12.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синцева Ксения Никитична

Смерть
05.06.2003
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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