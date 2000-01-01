Бахменд Григорий (Герей ?) Хаймович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахменда Хаим Беркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Бахменд Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бахменд Роза Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бахменд Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахменд Абрам Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно