Бахменд Григорий (Герей ?) Хаймович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахменд Григорий (Герей ?) Хаймович

Бахменд Григорий (Герей ?) Хаймович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахменда Хаим Беркович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Бахменд Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бахменд Роза Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бахменд Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахменд Абрам Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахменд Лев Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close