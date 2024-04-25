Маркова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Марков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Марков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Маркова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Марков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Сын: Марков Александр Федорович
Отец ребёнка: Марков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно