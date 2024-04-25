Маркова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Марина

Маркова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Марков Павел Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Марков Николай Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Маркова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Марков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Марков Александр Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.