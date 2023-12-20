Будина Агриппина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дария Георгиева
Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татиана Георгиева
Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов
Смерть
Неизвестно