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Будина Агриппина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дария Георгиева

Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татиана Георгиева

Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Будин Тимафей Георгиевич

Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Будин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Будин Георгий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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