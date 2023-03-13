Мавринъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Мавринъ Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мавринъ Данила
Мать ребёнка: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1739
Сын: Мавринъ Владимиръ
Мать ребёнка: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Смерть
1750
Орловка, Арзамасскаго уезда