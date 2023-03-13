Мавринъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавринъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Мавринъ Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мавринъ Данила

Мать ребёнка: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1739

Сын: Мавринъ Владимиръ

Мать ребёнка: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Смерть
1750
Орловка, Арзамасскаго уезда
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