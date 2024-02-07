Земцов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земцов Иван Егорович

Мать: Земцова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земцов Юрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земцова Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земцов Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земцов Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земцова Римма Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земцова Валентина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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