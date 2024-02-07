Земцов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Земцов Иван Егорович
Мать: Земцова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земцов Юрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земцова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земцова Римма Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земцова Валентина Павловна
Смерть
Неизвестно