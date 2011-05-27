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Рядькина Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1937

Дата смерти

27.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937

Отец: Зырянов Петр

Мать: Зырянова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рядькин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.08.1958

Дочь: Лучинина (Рядькина) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Рядькин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
08.06.1961

Сын: Рядькин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Рядькин Иван Андреевич

Смерть
27.05.2011

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