Рядькина Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1937
Дата смерти27.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937
Отец: Зырянов Петр
Мать: Зырянова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1958
Дочь: Лучинина (Рядькина) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Рядькин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1961
Отец ребёнка: Рядькин Иван Андреевич
Смерть
27.05.2011