Simkin (Gering) Natalie Alexandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simkin (Gering) Natalie Alexandra

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Место рождения

Благовещенск, Россия

Дата рождения

09.02.1921

Дата смерти

08.08.2014

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1921

Отец: Gering Alexander Nikolaevich

Мать: Gering Alexandra Petrovna

Благовещенск, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Simkin Donald Jules

Alameda, CA, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Simkin Donald Jules

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Simkin Donald Jules

Смерть
08.08.2014
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