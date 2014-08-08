Simkin (Gering) Natalie Alexandra
Место рожденияБлаговещенск, Россия
Дата рождения09.02.1921
Дата смерти08.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1921
Благовещенск, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Simkin Donald Jules
Alameda, CA, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Simkin Donald Jules
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Simkin Donald Jules
Смерть
08.08.2014