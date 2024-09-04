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Стефан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Яков Фёдорович

Мать: Акилина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748

Сын: Афанасий Стефанович

Мать ребёнка: Ненила Фёдоровна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья Стефановна

Мать ребёнка: Ненила Фёдоровна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Авдотья Стефановна

Мать ребёнка: Ненила Фёдоровна

Смерть
1754

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