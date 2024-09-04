Стефан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Яков Фёдорович
Мать: Акилина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Афанасий Стефанович
Мать ребёнка: Ненила Фёдоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья Стефановна
Мать ребёнка: Ненила Фёдоровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Авдотья Стефановна
Мать ребёнка: Ненила Фёдоровна
Смерть
1754