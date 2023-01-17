Солдатенков (Солдатенко) Андрей Тихонович
Место рождения
Дата рождения10.12.1911
Дата смерти27.03.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911
Отец: Солдатенко Тихон Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
17.08.1946
Сын: Солдатенков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Солдатенкова Фекла Федоровна
Смерть
27.03.1975
Артемки, Можайский, Московская область