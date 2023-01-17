Солдатенков (Солдатенко) Андрей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенков (Солдатенко) Андрей Тихонович

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Место рождения

Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.12.1911

Дата смерти

27.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911

Отец: Солдатенко Тихон Лукьянович

Мать: не указана

Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1937

Жена: Солдатенкова Фекла Федоровна

Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1946

Сын: Солдатенков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Солдатенкова Фекла Федоровна

Тур, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.03.1975
Артемки, Можайский, Московская область
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