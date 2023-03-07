Рязанцов Иев (Иевко) Савин
Место рождения
Дата рожденияМежду 1662 и 1670
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1662 и 1670
Отец: Рязанцов Сава (Савка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1676 и 1683
Мать ребёнка: Рязанцова Агрипена Никонова
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: Рязанцова Агрипена Никонова
Рождение ребёнка
Около 1694
Дочь: Наталья Иевлева
Мать ребёнка: Рязанцова Агрипена Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек, поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721