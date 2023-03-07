Рязанцов Иев (Иевко) Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцов Иев (Иевко) Савин

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Между 1662 и 1670

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1662 и 1670

Отец: Рязанцов Сава (Савка) Иванов

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1676 и 1683

Сын: Рязанцов Михаил Иевлев

Мать ребёнка: Рязанцова Агрипена Никонова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Рязанцов Максим Иевлев

Мать ребёнка: Рязанцова Агрипена Никонова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Дочь: Наталья Иевлева

Мать ребёнка: Рязанцова Агрипена Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Агрипена Никонова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек, поп
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1721
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