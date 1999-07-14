Рязанова (Устинова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Устинова) Анна Андреевна

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Место рождения

Гостеевка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.02.1923

Дата смерти

14.07.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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После 1948 г.р.
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После 1952 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1923

Отец: Устинов Андрей

Мать: Мавра Никитична

Гостеевка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1948

Сын: Рязанов Юрий Борисович

Отец ребёнка: Рязанов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
26.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1952

Сын: Рязанов Борис Борисович

Отец ребёнка: Рязанов Борис Андреевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Борис Андреевич

Смерть
14.07.1999
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