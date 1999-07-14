Рязанова (Устинова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1923
Дата смерти14.07.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1923
Отец: Устинов Андрей
Мать: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
После 01.01.1946
Рождение ребёнка
После 01.01.1948
Отец ребёнка: Рязанов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
26.06.1950
Рождение ребёнка
После 01.01.1952
Отец ребёнка: Рязанов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1956
Смерть
14.07.1999