Гагарина (Голицына-Прозоровская) Мария Александровна
женский, родилась 21.07.1855, Москва, город федерального значения Москва
умерла 09.01.1931, Париж
ОтецГолицын-Прозоровский Александр Фёдорович20.01.1810 г.р.
МатьГолицына-Прозоровская (Львова) Мария Александровна17.05.1826 г.р.
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Отец: Голицын-Прозоровский Александр Фёдорович
Сын: Гагарин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Дочь: Фон Корф (Гагарина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Дочь: Козлова (Гагарина) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Сын: Гагарин Георгий (Юрий) Григорьевич
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Дочь: Гагарина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Сын: Гагарин Игорь Григорьевич
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич
Сын: Гагарин Ростислав Григорьевич
Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич