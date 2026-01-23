Гагарина (Голицына-Прозоровская) Мария Александровна 21.07.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагарина (Голицына-Прозоровская) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.07.1855, Москва, город федерального значения Москва

умерла 09.01.1931, Париж

Отец
Голицын-Прозоровский Александр Фёдорович20.01.1810 г.р.
Мать
Голицына-Прозоровская (Львова) Мария Александровна17.05.1826 г.р.
Супруги
Гагарин Григорий Григорьевич22.06.1850 г.р.
Дети
Гагарин Григорий Григорьевич03.12.1876 г.р.
Фон Корф (Гагарина) Мария Григорьевна11.06.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1855

Отец: Голицын-Прозоровский Александр Фёдорович

Мать: Голицына-Прозоровская (Львова) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.12.1876

Сын: Гагарин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.06.1878

Дочь: Фон Корф (Гагарина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Карачарово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
31.10.1879

Дочь: Козлова (Гагарина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Карачарово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
18.04.1882

Сын: Гагарин Георгий (Юрий) Григорьевич

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Карачарово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
03.08.1884

Дочь: Гагарина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Гагарин Глеб Григорьевич

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Карачарово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
04.07.1891

Сын: Гагарин Игорь Григорьевич

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Карачарово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

https://yandex.ru/archive/catalog/36462ee4-ee7a-420d-93c5-8abb3f87cef1/430?snippet=Помер+Юнкер+Двора+Его+Императорского+Величества+Титулярный+Советник+%07%5BКнязь%07%5D+%07%5BГригорий%07%5D+%07%5BГригорьевич%07%5D+%07%5BГагарин%07%5D+и+законная+его+жена+княгиня+Мария+Александровна%2C+оба+первобрачные+православного+вероисповедания.&text=князь+Григорий+Григорьевич++гагарин МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ КЛИНСКИЙ УЕЗД 1 января 1891 — 31 декабря 1891 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2378, стр. 430 Св-во выдано По отношеніи Москов. Двор Депут. Собранія отъ 12 Февраля 1892 г. No 278. №8. 4/25.8.1891г. Игорь Родители - Камер-Юнкеръ Двора Его Императорскаго Величества Титулярный Совѣтникъ Князь Григорій Григорьевичъ Гагаринъ и законная его жена княгиня Марія Александровна, оба первобрачные православнаго вѣроисповѣданія Восприемники - Генералъ Маіоръ Михаилъ Николаевичъ Раевскій и братъ новорожденнаго князь Георгій Григорьевичъ Гагаринъ Жена Надворнаго Совѣтника Екатерина Григорьевна Муханова и сестры новорожденнаго княжны Марія и Анастасія Григорьевны Гагарины.

Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Гагарин Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Карачарово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Гагарин Ростислав Григорьевич

Отец ребёнка: Гагарин Григорий Григорьевич

Карачарово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

https://yandex.ru/archive/catalog/4679d621-ab2e-4e9c-968b-b8e595ac1460/442?snippet=Вершинский+Дети+%07%5BКнязя%07%5D+%07%5BГригория%07%5D+%07%5BГригорьевича%07%5D+%07%5BГагарина%07%5D+%3B+Студент+Императорского+Технического+училища+%07%5BКнязь%07%5D+%07%5BГригорий%07%5D+%07%5BГригорьевич%07%5D+%07%5BГагарин%07%5D%2C+%07%5BКнязь%07%5D%2C+Игорь+%07%5BГригорьевич%07%5D+%07%5BГагарин%07%5D+и+Княжна+Анастасия+Григорьевна+%07%5BГагарина%07%5D.&text=князь+Григорий+Григорьевич++гагарин МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ КЛИНСКИЙ УЕЗД 1 января 1899 — 31 декабря 1899 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2455, стр. 442 Св-во выдано 18.8.1900г. №7. 8/29.10.1899г. Ростисав. Родители - Камеръгеръ Двора ЕИВ, Клинскій Уѣздный Предводитель Князь Григорій Григорьевичъ Гагаринъ и Законная его жена Марія Александровна, оба православные Восприемники - Дѣти Князя Григория Григорьевича Гагарина ; Студентъ Императорскаго Техническаго училища Князь Григорій Григорьевичъ Гагаринъ, Князь, Игорь Григорьевичъ Гагаринъ и Княжна Анастасія Григорьевна Гагарина

Смерть
09.01.1931

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