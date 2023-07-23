Безобразова Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Григорий (?) Петрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухин - Демидов Св Кн Николай Петрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно