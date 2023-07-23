Безобразова Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безобразова Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Григорий (?) Петрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин - Демидов Св Кн Николай Петрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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