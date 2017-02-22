Борякина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борякина Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2017

Отец: Борякин Александр Николаевич

Мать: Борякина Ольга Алексеевна

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