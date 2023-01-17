Мананникова (Коржиневская) Антонина Ставниславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананникова (Коржиневская) Антонина Ставниславовна

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Место рождения

Пиндуши, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

07.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938

Отец: Корженевский Станислав Адольфович

Мать: Корженевская Лидия Карловна

Пиндуши, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Между 1956 и 1957

Муж: Сизиков Анатолий Прокопьевич

Рождение ребёнка
08.09.1957

Дочь: Петрова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Сизиков Анатолий Прокопьевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.11.1961

Дочь: Грин Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Сизиков Анатолий Прокопьевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Развод
28.04.1970

Муж: Сизиков Анатолий Прокопьевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
11.08.1970

Муж: Мананников Николай Михайлович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1971

Дочь: Мананникова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мананников Николай Михайлович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.06.1978

Дочь: Грачева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мананников Николай Михайлович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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