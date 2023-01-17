Мананникова (Коржиневская) Антонина Ставниславовна
Место рождения
Дата рождения07.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938
Бракосочетание
Между 1956 и 1957
Рождение ребёнка
08.09.1957
Дочь: Петрова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Сизиков Анатолий Прокопьевич
Рождение ребёнка
22.11.1961
Дочь: Грин Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Сизиков Анатолий Прокопьевич
Развод
28.04.1970
Бракосочетание
11.08.1970
Рождение ребёнка
13.01.1971
Дочь: Мананникова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мананников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1978
Дочь: Грачева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мананников Николай Михайлович