Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1885

Муж: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
29.01.1888

Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
13.08.1895

Дочь: Протасова (Протасов) Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Ефремовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
26.06.1901

Дочь: Протасова (Протасов) Марфа Ефремовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремов

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

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