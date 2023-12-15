Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1885
Рождение ребёнка
29.01.1888
Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
13.08.1895
Дочь: Протасова (Протасов) Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Ефремовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
26.06.1901
Дочь: Протасова (Протасов) Марфа Ефремовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремов
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич