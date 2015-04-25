Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1931

Дата смерти

25.04.2015

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
03.12.1957

Муж: Дьяконов Николай Серафимович

Рождение ребёнка
19.10.1958

Сын: Дьяконов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дьяконов Николай Серафимович

Рождение ребёнка
17.12.1963

Сын: Дьяконов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дьяконов Николай Серафимович

Смерть
25.04.2015

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