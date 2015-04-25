Дьяконова (Андреева) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1931
Дата смерти25.04.2015
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.12.1957
Рождение ребёнка
19.10.1958
Сын: Дьяконов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дьяконов Николай Серафимович
Рождение ребёнка
17.12.1963
Сын: Дьяконов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Дьяконов Николай Серафимович
Смерть
25.04.2015