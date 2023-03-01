Жирнова (Сочунова) Алена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнова (Сочунова) Алена Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1979

Отец: Сосунов Игорь Геннадьевич

Мать: Сосунова Галина Михайловна

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