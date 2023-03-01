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Жирнова (Сочунова) Алена Игоревна
Жирнова (Сочунова) Алена Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.1979
Пол
Женский
Отец
Сосунов Игорь Геннадьевич
1959 г.р.
Мать
Сосунова (Колбина) Галина Михайловна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1979
Отец:
Сосунов Игорь Геннадьевич
Мать:
Сосунова Галина Михайловна
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