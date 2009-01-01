(Гузяева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Гузяев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.05.1926
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Гузяев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.07.1928
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Гузяев Алексей Игнатьевич
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище, Санкт-Петербург