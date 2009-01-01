(Гузяева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гузяева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Гузяев Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.05.1926

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Гузяев Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.07.1928

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Гузяев Алексей Игнатьевич

Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище, Санкт-Петербург
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