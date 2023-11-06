Улановский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1906
Дата смерти05.02.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1906
Отец: Улановский Михаил
Мать: Улановская Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улановский Василий Иванович
Мать ребёнка: Улановская (Пидунова) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
15.01.1938
Дочь: Герасименко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Улановская (Пидунова) Агафья Васильевна
Смерть
05.02.1978