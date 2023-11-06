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Улановский Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1906

Дата смерти

05.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1906

Отец: Улановский Михаил

Мать: Улановская Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улановский Василий Иванович

Мать ребёнка: Улановская (Пидунова) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
15.01.1938

Дочь: Герасименко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Улановская (Пидунова) Агафья Васильевна

Смерть
05.02.1978

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