Городецкая (Грачева) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая (Грачева) Анастасия Николаевна

Место рождения

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: Грачев Николай Иванович

Мать: Грачева Ольга Николаевна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Панфилова Ираида Александровна

Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Переехала в Клайпеду. Дочери приезжали в Большое Козино к бабушке Анастасии Николаевне и к жене Городецкого Бориса Александровича- Раисе.
Рождение ребёнка
18.02.1925

Сын: Городецкий Борис Александрович

Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
17.02.1923
Рождение ребёнка
03.03.1929

Сын: Городецкий Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванович

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Александр Иванович

Смерть
1982
Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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