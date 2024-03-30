Городецкая (Грачева) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: Грачев Николай Иванович
Мать: Грачева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Панфилова Ираида Александровна
Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванович
Переехала в Клайпеду. Дочери приезжали в Большое Козино к бабушке Анастасии Николаевне и к жене Городецкого Бориса Александровича- Раисе.
Рождение ребёнка
18.02.1925
Сын: Городецкий Борис Александрович
Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванович
17.02.1923
Рождение ребёнка
03.03.1929
Сын: Городецкий Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982