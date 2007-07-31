Курасова (Жижерина) Анна
Место рожденияЧилик, Шелек
Дата рождения05.01.1922
Дата смерти31.07.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1922
Чилик, Шелек
Рождение ребёнка
06.03.1946
Сын: Курасов Анатолий
Отец ребёнка: Курасов Сергей
Тургень, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Курасов Александр
Отец ребёнка: Курасов Сергей
Рождение ребёнка
06.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курасов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курасов Николай
Отец ребёнка: Курасов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курасов Владимир
Отец ребёнка: Курасов Сергей
Смерть
31.07.2007
Алматы