Курасова (Жижерина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курасова (Жижерина) Анна

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Место рождения

Чилик, Шелек

Дата рождения

05.01.1922

Дата смерти

31.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1922

Отец: Жижерин Михаил Тимофеевич

Мать: Геращенко Антонина Сергеевна

Чилик, Шелек
Рождение ребёнка
06.03.1946

Сын: Курасов Анатолий

Отец ребёнка: Курасов Сергей

Тургень, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Курасов Александр

Отец ребёнка: Курасов Сергей

Рождение ребёнка
06.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курасов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курасов Николай

Отец ребёнка: Курасов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курасов Владимир

Отец ребёнка: Курасов Сергей

Смерть
31.07.2007
Алматы
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