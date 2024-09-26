Куликова (Жидкова) Мария Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
30.01.1887
Дочь: Доронина (Куликова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
22.03.1888
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Куликов Александр Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Смерть
1896
Причина смерти: Туберкулез