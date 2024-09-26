Куликова (Жидкова) Мария Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Жидкова) Мария Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1886

Муж: Куликов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
30.01.1887

Дочь: Доронина (Куликова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Куликов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Куликов Александр Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
1896
Причина смерти: Туберкулез

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