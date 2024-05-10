Добровольский Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1839 или 1840
Дата смерти03.05.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1839 или 1840
Дата рождения вычислена по исповедной росписи за 1867 и записи о браке за 1864 год. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 1127 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.1867 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3567 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.
Дочь: (Добровольская) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Добровольская (Демброва) Наталья Филипповна
Родители: Села Войнаровки однодворецъ Андрей Ивановъ Добровольскій и его законная жена Наталія Филиппова, оба православныя. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г.... Показать все
Смерть
03.05.1915 ст.
Причина смерти: «От старости». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1012 - Метрические книги Знаменской церкви с. Кривца за 19... Показать все