Добровольский Андрей Иванович 1839 или 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Андрей Иванович

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

1839 или 1840

Дата смерти

03.05.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 или 1840

Отец: Добровольский Иван 2-Й Васильевич

Мать: Добровольская Екатерина Иосифовна

Винаровка, Київська область
Дата рождения вычислена по исповедной росписи за 1867 и записи о браке за 1864 год. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 1127 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Бракосочетание
27.09.1867 ст.

Жена: Добровольская (Демброва) Наталья Филипповна

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3567 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.

Дочь: (Добровольская) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Добровольская (Демброва) Наталья Филипповна

Винаровка, Київська область
Родители: Села Войнаровки однодворецъ Андрей Ивановъ Добровольскій и его законная жена Наталія Филиппова, оба православныя. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г.... Показать все
Смерть
03.05.1915 ст.
Винаровка, Київська область
Причина смерти: «От старости». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1012 - Метрические книги Знаменской церкви с. Кривца за 19... Показать все

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