Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кацавриас Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кацавриас Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кацавриас Эвангелос Дмитриевич
Отец ребёнка: Кацавриас Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кацавриас Дмитрий