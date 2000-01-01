Самойлов Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1962

Дата смерти

10.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.03.1991
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