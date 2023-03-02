Арсентьев Анатолий Садофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьев Анатолий Садофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсентьев Садофий

Мать: Арсентьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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