Петров Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения16.10.1936
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1936
Упоминание
Неизвестно
Сайт Леонида Коренева | Сайт посвящен истории транспорта, Институту инженеров путей сообщения (ЛИИЖТ, ПГУПС), выдающимся личностям и другим персоналиям. | http://korenev.org/index.php/ru/2011-04-07-13... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2007
Похороны
2007
Смоленское православное кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя