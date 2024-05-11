Петров Николай Константинович 16.10.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Николай Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.10.1936

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1936

Отец: Мелик-Вртанесян Константин Ефремович

Мать: Петрова (Петрова) Нина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Упоминание
Неизвестно
Сайт Леонида Коренева | Сайт посвящен истории транспорта, Институту инженеров путей сообщения (ЛИИЖТ, ПГУПС), выдающимся личностям и другим персоналиям. | http://korenev.org/index.php/ru/2011-04-07-13... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
2007
Смоленское православное кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя

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