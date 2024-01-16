Стрельчикова (Свешникова) Серафима Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свешников Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельчиков Владимир Ефимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.06.1942
Сын: Стрельчиков Вячеслав Ефимович
Отец ребёнка: Стрельчиков Ефим Семёнович
Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно