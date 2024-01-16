Стрельчикова (Свешникова) Серафима Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельчикова (Свешникова) Серафима Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свешников Андрей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельчиков Владимир Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.06.1942

Сын: Стрельчиков Вячеслав Ефимович

Отец ребёнка: Стрельчиков Ефим Семёнович

Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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