Великанова (Пискун) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Пискун) Таисия

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Место рождения

с. Украинка, Исилькульский район, Омская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

25.01.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Пискун Василий

Мать: ?

с. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1940

Дочь: Курасова Нина

Отец ребёнка: Великанов Павел

Казахстан
Рождение ребёнка
09.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Кононов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Великанов Павел

Смерть
25.01.1978
Коктюбе, Энбекшиказахский район, Казахстан.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Есик
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