Великанова (Пискун) Таисия
Место рожденияс. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Дата рождения1909
Дата смерти25.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Пискун Василий
Мать: ?
с. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Рождение ребёнка
21.11.1940
Дочь: Курасова Нина
Отец ребёнка: Великанов Павел
Казахстан
Рождение ребёнка
09.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Кононов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Великанов Павел
Смерть
25.01.1978
Коктюбе, Энбекшиказахский район, Казахстан.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Есик