Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.
Дочь: Iоаннова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно