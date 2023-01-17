Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

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Место рождения

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Сын: Iоаннов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1877 ст.

Дочь: Iоаннова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Шаурино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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