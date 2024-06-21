Романова (Науменкова) Ксения Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Науменков Лукьян (Лука)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.
Дочь: Романова Параскева Прокопиевна
Отец ребёнка: Романов Прокопий Павлович
Вс: Бузулукский мещанин Ефим Лукьянов Науменков и мещанка Ксения Ефимовна Ильина
Смерть
Неизвестно