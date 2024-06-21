Романова (Науменкова) Ксения Лукьяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова (Науменкова) Ксения Лукьяновна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Науменков Лукьян (Лука)

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Прокопий Павлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1882 ст.

Дочь: Романова Параскева Прокопиевна

Отец ребёнка: Романов Прокопий Павлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Вс: Бузулукский мещанин Ефим Лукьянов Науменков и мещанка Ксения Ефимовна Ильина
Смерть
Неизвестно

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