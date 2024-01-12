Меновизинова -- Феодосия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меновизинова -- Феодосия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меновизинов Трофим Фотеевич

Рождение ребёнка
08.10.1861

Дочь: Меновизинова Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Меновизинов Трофим Фотеевич

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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