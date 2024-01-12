Меновизинова -- Феодосия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1861
Дочь: Меновизинова Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Меновизинов Трофим Фотеевич
Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно