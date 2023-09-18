Березинская (Селина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезинская (Селина) Прасковья Ивановна

Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1919

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1945

Сын: Березинский Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.12.1946

Дочь: Губайдулина Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.12.1948

Сын: Березинский Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.05.1951

Сын: Березинский Валерий Филиппович

Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.05.1953

Дочь: Березинская Вера Филипповна

Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Березинский Виталий Филиппович

Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.03.1958

Дочь: Захарова Тамара Филипповна

Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березинский Филипп Тимофеевич

Смерть
1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close