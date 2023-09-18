Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1919
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1945
Сын: Березинский Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.12.1946
Дочь: Губайдулина Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.1948
Сын: Березинский Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.05.1951
Сын: Березинский Валерий Филиппович
Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.05.1953
Дочь: Березинская Вера Филипповна
Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Березинский Виталий Филиппович
Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.03.1958
Дочь: Захарова Тамара Филипповна
Отец ребёнка: Березинский Филипп Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973