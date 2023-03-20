Данилова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Парасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Данилов Терентий Ефимович
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно