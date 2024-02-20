Алдатов Измаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдатов Хаджи
Мать: Алдатова Кыз Алиевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алдатов Хаджи-Доги
Мать ребёнка: Алдатова Дуду
Рождение ребёнка
1824
Сын: Алдатов Кывдын
Мать ребёнка: Алдатова Дуду
Рождение ребёнка
1829
Сын: Алдатов Гуцыри
Мать ребёнка: Алдатова Дуду
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Дуду
Смерть
Неизвестно