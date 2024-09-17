Наталия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Между 1808 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
После 1806 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 32 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 38 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 38 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 39 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Рождение ребёнка
После 1806

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 39 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1
Смерть
Между 1808 и 1816

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