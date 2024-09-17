Наталия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиМежду 1808 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 32 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 38 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 38 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 39 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Рождение ребёнка
После 1806
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Гергий Никитич Егор Егор/Гергий Никитич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 39 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 1
Смерть
Между 1808 и 1816