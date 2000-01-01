Прокофьева Нина (Сидорова) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Нина (Сидорова) Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1939

Отец: Сидоров Степан Павлович

Мать: Сидорова Агрофена Яковлевна

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