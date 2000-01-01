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Прокофьева Нина (Сидорова) Степановна
Прокофьева Нина (Сидорова) Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.1939
Пол
Женский
Отец
Сидоров Степан Павлович
1903 г.р.
Мать
Сидорова (Мочалова) Агрофена Яковлевна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1939
Отец:
Сидоров Степан Павлович
Мать:
Сидорова Агрофена Яковлевна
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