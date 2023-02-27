Полякова Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Василькова Лариса Сёменовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Поляков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Поляков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирсанова Надежда

Отец ребёнка: не указан

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