Полякова Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Поляков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Поляков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирсанова Надежда
Отец ребёнка: не указан