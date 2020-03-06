Таланчук Артём Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланчук Артём Вадимович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2020

Отец: Таланчук Вадим Станиславович

Мать: Таланчук Татьяна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
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