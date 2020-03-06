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Таланчук Артём Вадимович
Таланчук Артём Вадимович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.03.2020
Пол
Мужской
Отец
Таланчук Вадим Станиславович
1988 г.р.
Мать
Таланчук (Помыкалова) Татьяна Юрьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2020
Отец:
Таланчук Вадим Станиславович
Мать:
Таланчук Татьяна Юрьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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