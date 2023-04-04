(Васильева) Анна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1849
Дочь: (Рахманинова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
27.10.1850
Сын: Рахманинов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
26.06.1852
Сын: Рахманинов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1854
Сын: Рахманинов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1855
Дочь: (Рахманинова) Марья Михайловна
Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
22.04.1858
Дочь: (Рахманинова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Рахманинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно