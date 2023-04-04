(Васильева) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Анна Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1849

Дочь: (Рахманинова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
27.10.1850

Сын: Рахманинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
26.06.1852

Сын: Рахманинов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
14.01.1854

Сын: Рахманинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1855

Дочь: (Рахманинова) Марья Михайловна

Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
22.04.1858

Дочь: (Рахманинова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Рахманинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Рахманинов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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