Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти21.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ермолай Степанов
Мать: Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
22.09.1873
Дочь: Иустиния Георгиевна
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1875
Сын: Герасимов Иоанн Георгиевич
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1877
Дочь: Исаева Зиновия Георгиевна
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1880
Дочь: Лемаева Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Герасимов Роман Георгиевич
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1885
Сын: Герасимов Максим Георгиевич
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1888
Сын: Герасимов Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1907