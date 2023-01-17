Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1849

Дата смерти

21.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ермолай Степанов

Мать: Марфа Семеновна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.09.1873

Дочь: Иустиния Георгиевна

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Герасимов Иоанн Георгиевич

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1877

Дочь: Исаева Зиновия Георгиевна

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.02.1880

Дочь: Лемаева Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Герасимов Роман Георгиевич

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1885

Сын: Герасимов Максим Георгиевич

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Герасимов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Анастасия Ивановна

Смерть
21.02.1907
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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