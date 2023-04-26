Ключников Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключников Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Слюсаревская Людмила васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1961
Дочь: Ключникова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Слюсаревская Людмила Васильевна
Смерть
Неизвестно