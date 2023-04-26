Ключников Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлючников Анатолий Семёнович

Ключников Анатолий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Слюсаревская Людмила васильевна

Рождение ребёнка
04.12.1961

Дочь: Ключникова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Слюсаревская Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.