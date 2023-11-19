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Тарасов Анатолий Михайлович

Место рождения

д. Канаш, Кемеровской области

Дата рождения

22.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Катерина Георгиевна

Рождение ребёнка
05.05.1973

Сын: Тарасов Артур Анатольевич

Мать ребёнка: Наумова Катерина Георгиевна

Рождение ребёнка
24.10.1976

Сын: Тарасов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Наумова Катерина Георгиевна

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