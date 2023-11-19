Тарасов Анатолий Михайлович
Место рожденияд. Канаш, Кемеровской области
Дата рождения22.05.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1973
Сын: Тарасов Артур Анатольевич
Мать ребёнка: Наумова Катерина Георгиевна
Рождение ребёнка
24.10.1976
Сын: Тарасов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Наумова Катерина Георгиевна