Горохов Сидор Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Горохов Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сидорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1728