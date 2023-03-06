Горохов Сидор Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Сидор Афонасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Горохов Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Горохов Назар Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Горохов Егор Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Горохов Антон Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Горохов Петр Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сидорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1728
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