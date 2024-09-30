Хотокайнен (Рокка) Марья Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотокайнен (Рокка) Марья Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хотокайнен Иван Степанович

Рождение ребёнка
12.04.1893

Сын: Хотокайнен Степан Иванович

Отец ребёнка: Хотокайнен Иван Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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