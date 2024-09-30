Хотокайнен (Рокка) Марья Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1893
Сын: Хотокайнен Степан Иванович
Отец ребёнка: Хотокайнен Иван Степанович
Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно