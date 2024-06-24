Белоногова Валентина Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоногова Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Сергей Александрович

Мать: Николаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова Оксана Витальевна

Отец ребёнка: Белоногов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова Мария Витальевна

Отец ребёнка: Белоногов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоногов Виталий

Смерть
Неизвестно

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