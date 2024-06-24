Белоногова Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Сергей Александрович
Мать: Николаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова Оксана Витальевна
Отец ребёнка: Белоногов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова Мария Витальевна
Отец ребёнка: Белоногов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоногов Виталий
Смерть
Неизвестно