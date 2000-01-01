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Кропачев Василей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кропачев Игнатей Андреевич

Мать: Кропачева Евдокия

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Палагея Васильевна

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксенья Васильевна

Мать ребёнка: Кропачева Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Парасковья

Смерть
Неизвестно
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