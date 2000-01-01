Кропачев Василей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кропачев Игнатей Андреевич
Мать: Кропачева Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Палагея Васильевна
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксенья Васильевна
Мать ребёнка: Кропачева Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропачева Парасковья
Смерть
Неизвестно